Grozdne peške so zelo učinkovite v boju proti staranju

Grozdne peške vsebujejo zalo visoko koncentracijo vitamina E, flavonoidov, linolske kisline, in sestavin, imenovanih procianidini. Enake sestavine se v nižji koncentraciji nahajajo tudi v koži grozdnih jagod, zato je ta substanca do nižje mere prisotna tudi v vinu in grozdnem soku. Med ostalimi blagodejnimi učinki aktivne sestavine grozdnih pešk delujejo kot antioksidanti. To je dokazala tudi študija, kjer se je zdravim prostovoljcem, ki so jemali ekstrakt grozdnih pešk, nivo antioksidantov v krvi bistveno povišal.

Vse več raziskav potrjuje zdravilne učinke grozdnih pešk in jih priporoča v vsakdanji rabi; kot semena, izvlečke ali v obliki olja.

Uživanje izvlečka grozdnih pešk priporočajo pri visok holesterolu in boleznih srca in ožilja, pri visokem krvnem tlaku, vnetju trebušne slinavke. Ekstrakt grozdnih pešk preprečuje razvoj raka na dojki, želodcu, debelem črevesu, prostati in pljučih ter kožnega raka. Ugotovili so tudi, da ekstrakt pomaga obnavljati, od kemoterapije, poškodovane celice jeter. Blagodejen učinek imajo grozdne peške tudi na nekatere druge tegobe, kot so bolezni, povezane s cirkulacijo. Služijo lahko tudi za uravnavanje krvnega sladkorja ter odpravljanje slabljenja vida zaradi starosti. Izboljševati pomaga tudi nočni vid in občutljivost na svetlobo. Poleg tega pa je učinkovit tudi za blaženje različnih alergij in astme.