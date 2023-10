GROBELNO Mednarodni kantavtorski festival

V Tratni pri Grobelnem bo jutri izzvenel trinajsti mednarodni kantavtorski festival. Na njem se je doslej predstavilo 60 avtorjev iz desetih držav.

Navkljub mednarodnemu značaju je poglavitni namen festivla MaK ponuditi priložnost domačim izvajalcem. Tako se bodo na festivalskem odru zvrstili Severa Gjurin ft. Dejan Lapajna, Balladero, Luka Gluvič in Matej Krajnc ter pri nas relativno neuveljavljeni hrvaški izvajalci Gordana Marković ft. Tomislav Mihaljević in Martin Ladika.

Predsednik organizatorja Kulturnega društva Grobelno Gregor Počivalšek pravi, da je izvajalcev te glasbene zvrsti pri nas veliko, nimajo pa priložnosti za uveljavitev. »Tako unikatnih kantavtorjev, kot je bil Tomaž Pengov, v slovenskem prostoru ni, se pa zvrst vseskozi razvija z ostalimi glasbenimi žanri. Marsikdo uporablja tudi loop, nekoč so samo kitaro in vokal, poglavitna pa sta glasba in besedilo. Dobremu kantavtorstvu pritiče, da pripoveduje prvinske zgodbe, pa naj si bo to rap ali folk.«

Po Počivalškovem ljubitelji te zvrsti vselej najdejo način, kako odkriti to neposredno in iskreno glasbo, ki govori o življenju, avtorji pa načeloma tudi črpajo iz lastnih vzgibov in izkušenj ter to predajo v lirični in glasbeni formi.

PŠ