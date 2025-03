Gratinirane palačinke s skuto in špinačo

Potrebujemo:

4 palačinke

malo olivnega olja

5 strokov česna

Šopek sveže špinače

300 g pelatov

250 g pasirane skute

150 g mocarele

Pest naribanega parmezana

sol

poper

muškatni orešček

Česen olupimo in drobno nasekljamo, špinačo operemo, posušimo in jo grobo narežemo. Na olivnem olju najprej na hitro popražimo česen, da zadiši, nato dodamo pelate, sol in poper ter kuhamo okoli 10 minut. Špinačo blanširamo, solimo in popramo, začinimo še z muškatnim oreščkom in zmešamo s skuto.

Paradižnikovo omako prelijemo v pekač. Vsako palačinko premažemo s skuto s špinačo, jo zvijemo in narežemo na kolute, ki jih pokončno zložimo v pekač. Po vrhu razporedimo natrgano mocarelo in nariban parmezan.

Pečemo v pečici na 200 stopinjah približno 20 minut. Postrežemo z zeleno solato.