Grafika Gracer natisnila priročnik o uporabi novih tehnologij pri poučevanju

Podjetje Grafika Gracer iz Celja je natisnilo priročnike za učitelje s področja uporabe novih tehnologij pri poučevanju.

Priročnik je nastal v sklopu čezmejnega projekta, v katerem je sodelovala tudi Osnovna šola Bistrica ob Sotli. V njem so navedli primere dobrih praks pri uporabi novih tehnologij v poučevanju in navodila za sodoben inovativen pouk. Najprej so priročnike razdelili vsem šolam v Obsotelju in na Kozjanskem, po ponatisu Grafike Gracer pa še na vse osnovne in srednje šole širšega Celjskega.

Delijo znanje

Triletni rojekt ERASMUS+ KA2 Ukrotimo kompetence 21. stoletja je trajal do leta 2019, glavni koordinator je bila Osnovna šola Bistrica ob Sotli iz Slovenije, I. osnovna šola Varaždin iz Hrvaške pa je sodelovala pri projektu kot partnerska šola.

V sklopu projekta so skupine učiteljev razvile svoje kompetence na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in se seznanile s teorijo in prakso uporabe v izobraževanju. Glavni cilj je bil usposobiti čim več učiteljev. Ekipe, ki so aktivno sodelovale v projektu, so naprej motivirale vse zainteresirane učitelje in jih poučile o uporabi novih tehnologij pri delu z otroki.

Posredni udeleženci tega projekta so bili tudi učenci, ki pri svojem delu uporabljajo nove tehnologije. Po opravljeni evalvaciji se je pokazalo, da sodobna tehnologija veliko prispeva h kakovosti izobraževalnega dela.

Izdali in razdelili priročnik

Da bi vsem učiteljem olajšali uporabo IKT in dolgoročno izkoristili rezultate tega projekta na vsaki šoli, so pripravili priročnik v slovenskem in hrvaškem jeziku, ki vsebuje zelo natančna navodila za sodoben inovativen pouk. Ta priročnik sta izdali tudi založbi Profil Klett za Hrvaško in Rokus Klett za Slovenijo.

Dodana vrednost projekta je, da je OŠ Bistrica ob Sotli v novembru 2020 vsem šolam v Obsotelju in na Kozjanskem brezplačno razdelila 100 priročnikov, ki jih je prejela od Rokus Klett. Potem je prišla ideja s strani šole, da se naredi ponatis priročnika, kar je kot izziv sprejelo uspešno podjetje Grafika Gracer.

Grafika Gracer je sprejela tudi logistiko, da je na vse osnovne in srednje šole širšega celjskega področja v začetku decembra razdelila 150 priročnikov za šolske knjižnice. Zavezala se je tudi, da bo še natisnila dodatne izvode.

Grafika Gracer je sicer celjsko družinsko podjetje, katerega tradicija sega v leto 1976. Vsakoletne investicije, izobraževanja, trdo in pošteno delo so podjetje postavile med vodilne tiskarne v Sloveniji. Tiskajo preko 40 različnih edicij časopisov in revij, kataloge, učbenike, knjige in tudi vse druge tiskane materiale.

