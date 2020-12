Grad Podčetrtek bo končno v občinski lasti

Grad Podčetrtek, ki se prodaja že več 20 let in je bil do sedaj v večinski lasti družine Zečević, Občina Podčetrtek pa je 20-odstotna lastnica, bo končno v celoti prišel v občinsko last.

Grad Podčetrtek, ki se prvič omenja leta 1261, je bil temeljito prenovljen leta 1874 in v času po potresu na Kozjanskem leta 1974. Zadnji pravi lastnik gradu, ki se razteza na 2626 kvadratnih metrih, je bila do leta 1945 družina Attems. Attemsi so leta 1682 grad Podčetrtek kupili od tedanje države. Grad je bil tedaj temeljito prezidan in opremljen v baročnem stilu. Po letu 1945 je grad postal ljudska last. Lastniki, družina Džokić in Zečević so kasneje grad poceni kupili od takratne skupne občine Šmarje pri Jelšah. Občina Podčetrtek je sicer pred 15 leti prekrila stolp in del ostrešja, da je grad vsaj deloma zavarovala pred propadom, čeprav ni bil njen. Med tem časom pa si je izborila 20-odstotno lastništvo gradu, saj je bila v pogodbi, s katero sta družini Džokić in Zečević od občine Šmarje pri Jelšah kupili grad, klavzula, da je treba grad stabilizirati in zanj skrbeti, kar pa se ni zgodilo, zato je občina po delno uspešni tožbi prevzela Džokićev 20 % delež.

V zadnjih letih so se pojavljali številni zainteresirani kupci, vendar do realizacije nakupa ni prišlo. Sedaj pa zgodba o nakupu končno dobiva epilog, kajti grad bo končno v lasti Občine Podčetrtek.

»Zgodovina gradu je znana. Trenutni lastniki so grad, kaščo in vse pripadajoče kupili od takratne občine Šmarje pri Jelšah. V naslednjih letih se na teh objektih ni nič spremenilo, vse je propadalo, zato je Občina Podčetrtek leta 2005 prekrila stolp, nato pa smo se zaradi propadanja gradu začeli ukvarjati s tožbo in leta 2007-2008 pridobili 20 % lastništvo. Skozi celotno obdobje smo se trudili, da bi status gradu uredili, v začetku letošnjega leta pa smo začeli pogovore o nakupu in občinski svet je na zaprti seji namero o nakupu tudi potrdil,« razlaga župan Peter Misja, ki ob tem še dodaja, da so usklajevanja potekala kar nekaj mesecev, sedaj pa so z lastniki podpisali pogodbo o nakupu, ki so jo posredovali na Finančno upravo, poplačali so davčne dolgove, v višini skoraj 50 tisočakov, ki so bili na omenjenih stavbah, ob overitvi podpisa bodo poplačali še ostali potreben davek. Po podpisu pogodbe bodo z darilno pogodbo pridobili tudi kaščo in objekt pod gradom, tukaj pa pričakujejo nekaj več težav, saj sta objekta še vedno vpisana pod Hmezad Hram v stečaju, vendar Misja verjame, da se bo tudi to uspešno rešilo. Kot še nadaljuje Misja, je v proračunu za prihodnje leto že načrtovanih 200 tisočakov za popravilo ostrešja, ureditev odvodnjavanja, prav tako pa je v načrtu grad začasno popolnoma zapreti, da ne bo možnosti vstopa, načrtujeta se popravilo stolpa in čiščenje okolice, prav tako pa bodo poskušali v najkrajšem času stabilizirati objekt, za kar bodo potrebni posebni strokovnjaki. Seveda si želijo kar se da hitro urediti razgledno ploščad nad konjušnico, kjer bi veličastni razgled lahko že kmalu začeli tudi tržiti. (K. C.)