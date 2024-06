Sestavine za 4 osebe:

4 zrezki iz govejega stegna

2 čebuli

žlica olja

žlica masla

žlica paradižnikovega koncentrata

1 dl belega vina

1,5 dl jušne osnove

sol in poper

Priprava

korak:

Zrezke dobro potolčemo, da so debeli pol centimetra, ter začinimo s soljo in poprom. Meso lahko zmehčamo s predhodnim mariniranjem v mešanici olja, začimb ter malo vina in limoninega soka, da kislina v marinadi opravi s trdimi vlakni v mesu. Nekateri pa za marinado raje uporabijo kar worcestersko ali pa sojino omako, oboje se odlično obnese že v pol ure.

korak:

Za pečenje zrezkov so najprimernejše težke ponve iz železa ali legiranega jekla. Zrezki so okusnejši, če jih popečemo na mešanici olja in masla. Pečemo minuto ali dve na vsaki strani, da dobijo malo barve, nato jih prestavimo na krožnik.

korak:

Ponev deglaziramo z vinom, s kuhalnico postrgamo dno ponve, kjer se skriva največ okusa. Počakamo, da alkohol izpari in v ponev dodamo še malo maščobe, na kateri prepražimo nasekljano čebulo. Solimo in med občasnim mešanjem pražimo do zlato rjave barve.

korak:

V ponev dodamo paradižnikovo mezgo, prilijemo jušno osnovo, premešamo in počakamo, da omaka zavre. V ponev vrnemo goveje zrezke, zmanjšamo ogenj in pokrijemo ter dušimo, dokler ne postanejo mehki, običajno je za to potrebno približno dve uri.

Po dveh urah dušenja na nizki temperaturi goveji zrezki v čebulni omaki postanejo prava poslastica.