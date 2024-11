Goveji medaljoni z zelenim poprom

Sestavine za 4 osebe:

4 goveji pljučni medaljoni debeli 2,5 cm

malo olivnega olja

žlica masla

2 žlici zelenega popra

1 dcl belega vina

1 dcl sladke smetane

sol

Priprava:

1. korak

Zrezke pokapljamo in premažemo z oljem in pustimo pol ure na sobni temperaturi.

2. korak

Zrezke pečemo na vroči ponvi na mešanici olja in masla. Dolžina peke je odvisna od tega, koliko zapečene zrezke želimo. Če želimo medium zapečene pljučne medaljone, s čimer še vedno ohranimo notranjo sočnost mesa, jih pečemo približno 4 minute na eni in 3 minute na drugi strani. Zrezke med pečenjem posolimo na obeh straneh, obračamo jih s prijemalko, ne z vilicami, da sokovi ne stečejo ven. Ko medaljone obrnemo, v ponev stresemo zeleni poper, da se tudi ta malo popeče.

3. korak

Pečeno meso predevamo na topel krožnik in pokrijemo s folijo, da se sokovi v mesu umirijo. Ponev deglaziramo z nekaj žlicami vina, lahko tudi z vodo, s kuhalnico postrgamo vse zapečene koščke na dnu ponve. Ko tekočina povre, zalijemo s smetano in še malo pokuhamo, da dobimo enakomerno gosto omako, s katero na koncu prelijemo medaljone.

Zraven mehkih medaljonov se najbolje poda svež kruh, zraven lahko postrežemo tudi popečeno zelenjavo in/ali pečen krompir.