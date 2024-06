Gosenice kapusovega belina ne marajo pelina.

Kapusov belin, bel metulj s temnimi vogali in pegami na prednjem paru kril, opazimo v začetku maja, ko veselo leta nad našimi kapusnicami in plevelnimi križnicami.

Samice odložijo po 20 do 40 jajčec v skupino na spodnjo stran listov rastlin, s katerimi se bodo po izleganju hranile gosenice. Ena samica lahko odloži od 300 do 600 jajčec. Iz jajčec se po približno desetih dneh izležejo rumenkasto zelene gosenice s črnimi pegami in redkimi dlačicami. Gosenice zrastejo do dolžine 50 mm. V skupini ostanejo tri do štiri tedne in najprej v listju izgrizejo velike luknje, pri močnejšem napadu pa za njimi ostanejo le še listne žile. Gosenice se na svojem gostitelju tudi zabubijo.

K zmanjšanju težav s tem škodljivcem pripomoremo s setvijo mešanih posevkov s kamilicami, koprom, zeleno, kapucinkami, ognjičem,… ali pozno večernim škropljenjem tal ali rastlin z vratičevim ali pelinovim pripravkom.

Če na rastlinah že opazimo skupine odloženih jajčec, lahko dele lista z odloženimi jajčeci preprosto odtrgamo in uničimo ali pa jajčeca na listu preprosto zmečkamo. Po izleganju gosenic lahko tudi te odstranimo s pobiranjem in uničenjem.