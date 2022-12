Gorenje pri Zrečah: Gostišče Smogavc obiskal Božiček

Minuli konec tedna so v gostišču Smogavc pripravili dvodnevno dogajanje, namenjeno najmlajšim in njihovim spremljevalcem od blizu in daleč.

Božično dogajanje s tržnico domačih izdelkov gostišča in kmetije Smogavc ter okoliških rokodelk Janje in Mojce so začeli otroci iz vrtca in podružnične šole Gorenje pri Zrečah s petjem božičnih pesmi in krasitvijo božičnega drevesa.

Vrhunec dogodka je bil težko pričakovani prihod Božička, ki so ga skupaj s palčkom Klepetalčkom priklicali otroci s petjem božičnih pesmi. Skupno je Božiček obdaril nekaj več kot 160 otrok.

Na terasi gostišča je še dolgo v večer dišalo po kuhanem vinu in vroči čokoladi ter slanih in sladkih prigrizkih, obiskovalci pa so se lahko pogreli ob odprtem ognju ali pod ogrevanim šotorom. Vsi obiskovalci so lahko sodelovali v nagradni igri, ki so jo pripravili v gostišču Smogavc skupaj s partnerjem Pot med krošnjami, prav tako pa so vsi prejeli tudi kupončke z različnimi ugodnostmi organizatorja. (K. F., N. K.)

