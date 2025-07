Goran Bojčevski kmalu prihaja tudi v Celje

Glasbenik in skladatelj Goran Bojčevski je to poletje zelo aktiven, nastopil je namreč na številnih koncertih pri nas in v tujini, a njegovega koncertiranja še zdaleč ni konec. Avgusta bo nastopil v Križankah v sklopu elitnega Festival Ljubljana, še pred tem, že jutri, v četrtek, 24. julija, pa bo nastopil pred Vodnim stolpom v sklopu dogodkov Poletje v Celju. »Ljubo moje Celje, tega koncerta se zelo veselim,« je ob tem napisal glasbenik na svoji FB strani. Foto: Nina Špeletič | FB stran Goran Bojčevski.