Potrebujemo:

50 dag mešanih gob

olje

2 stroka česna

Vejica peteršilja

2 dl sladke smetane

sol in poper po okusu

Na olju popražimo česen in peteršilj, da lepo zadiši. Nato dodamo gobe ter jih dušimo do mehkega. Nato zamešamo še smetano, solimo in popramo. Omaka prelijemo po poljubnih testeninah.