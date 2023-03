Gledališka ponudba je bogata, a bi lahko ponudila še več

Prejšnji teden je v Gledališču Celje potekala okrogla miza ‘Kaj hočemo od celjske gledališke ponudbe?’. Gostje so ugotovili, da je na tem področju marsikaj dobrega, vendar ostaja tudi prostor za izboljšanje.

Okrogla miza je bila organizirana na pobudo Hiše kulture Celje, na njej pa so sodelovali Miha Golob, novi upravnik Gledališča Celje, Slavko Pezdir, gledališki kritik in kulturni novinar, Nuša Komplet Peperko, dramaturginja in vodja gledališkega cikla Hiše kulture Celje, ter Žiga Medvešek, ljubiteljski igralec, režiser in pedagog.

Manjkajo muzikali in ponudba za otroke

Vsi zbrani so se strinjali, da bi Celju koristilo, da bi v svojo gledališko ponudbo vključilo več muzikalov, četudi je to precej težko, saj so muzikali izredno obsežni projekti. Prostor za izboljšave je tudi pri ponudbi za otroke. Tega bi se lahko lotili v obliki ‘konstante ponudbe’, npr. z nedeljskimi dopoldanskimi predstavami v Gledališču Celje prav vsak teden, kot je predlagal Golob. Ali pa v obliki glasbeno-gledališkega festivala za otroke, kot je predlagala Komplet Peperko. V vsakem primeru bi s tem poskrbeli za gledališko vzgojo občinstva, in to že v mladih letih. Danes se namreč na trenutke zdi, da jih več želi ustvarjati kot gledati predstave.

Prav bi prišel tudi kakšen alternativni prostor, ki bi bil primeren tako za gledališko kot plesno uprizarjanje. V vsakem primeru pa je tisto, kar je najpomembnejše, kakovost. Več o tem v aktualnem Celjanu. (MH)