Gledališče Zarja Celje: Goli pianist postal najboljša predstava festivala

Na enem vidnejših gledaliških festivalov v Sloveniji, 21. Festivalu komedije Pekre, je Gledališče Zarja s komedijo Goli pianist prejelo priznanje za najboljšo predstavo.

Gledališče Zarja Celje letos praznuje častitljivih 80 let ustvarjanja, poleg tega pa se člani lahko pohvalijo še z izjemnim uspehom. Na minulem 21. Festivalu komedije Pekre so s predstavo Goli pianist osvojili priznanje za najboljšo predstavo festivala. Za režijo te duhovite komedije, katere avtor je Matjaž Zupančič, je poskrbel Jaša Jamnik.

Kot je ob obrazložitvi zapisala žirija, gre za komedijo, ki na duhovit, a hkrati kritičen način osvetljuje, kako lahko ljudje s svojo radovednostjo, nestrpnostjo in vmešavanjem vplivajo na posameznikovo življenje do te mere, da začne izgubljati svojo identiteto. Predstava je po njihovih besedah izstopala tudi zaradi preproste, a simbolično močne scenografije, izjemne kolektivne igre igralcev in humornih prizorov, ki so kljub absurdnosti ohranili sporočilno globino.

Poleg tega je na omenjenem festivalu bil nagrajen tudi Celjan Žiga Medvešek, ki je prejel nagrado za najboljšo režijo festivala po oceni strokovne komisije za režijo predstave Žabe v izvedbi Koroškega deželnega teatra iz Slovenj Gradca. Festival komedije Pekre je dokazal, kako pomembno vlogo imajo ljubiteljska gledališča pri ohranjanju in razvijanju kulturnega dogajanja po Sloveniji. (UC)