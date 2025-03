Glazirano korenje

Sestavine:

500 g korenja

2 žlici masla

2 žlici medu ali rjavega sladkorja

pol l vode ali zelenjavne jušne osnove

pol žličke soli

malo mletega črnega popra

sveži timijan ali peteršilj za okras

granatno jabolko za okras

Priprava:

korak:

Izberemo korenčke podobne velikosti, jed bo še bolj atraktivna, če imamo na voljo korenje različne barve.

korak:

V srednje veliki posodi zavremo jušno osnovo ali vodo, ki jo solimo. Korenje kuhamo 7-10 minut (odvisno od velikosti), dokler ni skoraj mehko, a še vedno hrustljavo. Nato ga odcedimo in prelijemo s hladno vodo, da ustavimo kuhanje.

korak:

V večji ponvi na srednji temperaturi raztopimo maslo. Dodamo med ter mešamo, dokler se mešanica ne začne rahlo peniti. Odcejeno korenje dodamo v ponev z glazuro in pretresemo. Glaziramo približno pet minut, dokler korenje ni lepo mehko in prepojeno z glazuro. Nato korenček začinimo s soljo in sveže mletim poprom ter nežno premešamo, da se okusi povežejo. Pred postrežbo korenček potresemo s svežimi listki timijana ali peteršilja in semeni granatnega jabolka.

S svojo nežno sladkobo in prijetno karamelizirano teksturo se glaziran korenček odlično poda k pečenkam in kremastemu pire krompirju.