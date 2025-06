Glasbeni natečaj Citybend Citycentra Celje je zaključen.

V njem je letos sodelovalo kar 34 glasbenih skupin z vse Slovenije. Cityband po izboru strokovne komisije je postala ljubljanska indie/alternative rock skupina Kreera, zmagovalci po izboru občinstva pa člani celjske skupine The Volume.

Natečaj praznuje že 15. obletnico

Glasbeni natečaj Citycentra Celje letos sicer praznuje že petnajsto obletnico. V tem času so v njem sodelovala tudi danes zveneča imena slovenske glasbene scene, kot sta skupini LPS in Joker Out. Nena Horvat, vodja marketinga v Citycentru Celje:

Obe letošnji zmagovalni skupini bosta nastopili kot predskupini na koncertu Magnifica z velikim Disco šlager orkestrom, ki bo potekal v četrtek, 26. junija, pred Citycentrom Celje.

(MH)