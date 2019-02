Glasbena zvezda Štajerske je Nuša Pliberšek iz Oplotnice + FOTO

Zmagovalka showa Radia Rogla ‘Glasbena zvezda Štajerske’ je Oplotničanka Nuša Pliberšek. Na današnjem finalu je med dvanajstimi finalisti prejela največ glasov obiskovalcev prireditve v konjiški športni dvorani in si s tem med drugim prislužila tudi nastop na velikem odru 22-letke Radia Rogla, ki bo junija. Ostali finalisti so bili: Ansambel Pok (Polskava), Aneja Lončarič (Krasna pri Poljčanah), Ansambel Posluh (Vitanje), Trio Rudija Breznika (Muta), Ana Grdadolnik (Lehen na Pohorju), Odštekani muzikanti (Rogaška Slatina), Duo Vaginos (Oplotnica), Nina Lampret (Frankolovo), Ansambel Želja (Pragersko), Konjiški muzikanti (Slovenske Konjice), Ansambel Štravs (Zreče).

Poleg tekmovalcev pa so na oder stopili še glasbeni gostje, in sicer Modrijani, Spev, Ansambel Banovšek in Tanja Žagar. Prireditev sta povezovala sovoditelja radijske oddaje ‘Pod Roglo se poje in igra’, Alja Tihle Hren in Blaž Švab.

Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.



