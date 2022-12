Glasba s Srečne ploščadi: odlični pevci, Uroš Perić in premiera SofyM

Na Srečni ploščadi na Tržnici Zreče so minulo soboto poskrbeli za pravo glasbeno poslastico.

Pripravili so koncert pevcev in pevskih skupin z Zreškega in premiero glasbenega spota SofyM, sledil je koncert odličnega pevca in pianista Uroša Perića z Bluenote triom.

Dan na Srečni ploščadi so začeli domači taborniki, ki so z Dunaja v Zreče prinesli lučke miru iz Betlehema in jih v sneženem sobotnem dopoldnevu delili med svoje sokrajane. Popoldne je bil glasbeno obarvan.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Petra Mrzdovnik, so nastopili člani Mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik in pevske skupine Strune, člani novoustanovljene pevske skupine Novic in Radia Rogla – Fantje NoRo ter mlade pevke Laura Pesjak, Korina Polutnik, Kira Štruc Jurički in Sofija Mrzdovnik.

Sofija, gimnazijska in učenka solo petja, je pod umetniškim imenom SofyM premierno predstavila tudi svoj prvi videospot, ki ga je posnela izključno v Zrečah. Podrobneje o tem pa v novih NOVICAH ta četrtek! (N. K.)

