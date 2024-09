Glasba Leona in Nenada Firšta

Hiša kulture Celje je v novi sezoni pripravila prvi koncert svojega glasbenega abonmaja, ki je potekal v celjskem Narodnem domu, ob 30. rojstnem dnevu Leona Firšta in 60. rojstnem dnevu njegovega očeta Nenada Firšta.

Skladbe iz bogatega komornega opusa obeh mednarodno uspešnih celjskih skladateljev so na koncertu izvedli violinist Anđelko Krpan, klarinetist Dušan Sodja, sopranistka Gaja Sorč, pianistke Vita Kovše, Tatjana Kaučič in Ana Semič Bursač, kvartet Roya, flavtistka Špela Flajšaker, violistka Maja Rome in kontrabasist Miha Firšt.