Gladiole za šopek porežemo zgodaj zjutraj, ko so cvetovi še delno zaprti.

Gladiole, katerih latinsko ime Gladiolus pomeni meč, že od nekdaj simbolizirajo moč, strast, ljubezen in lepoto. Gladiole imajo rade sončno lego ter ves čas rahlo vlažna, peščena tla. Ob pomanjkanju sonca bodo njihovi cvetovi bolj skromni, čebulice pa si ne bodo uspele narediti zaloge za prihodnje leto, zato vsekakor izberite gredico na sončnem mestu.

Za neprekinjeno cvetenje skozi poletje lahko gomoljnice sadite na vsake 2–3 tedne vse do konca pomladi. Gladijola potrebuje okoli 90 dni do cvetenja, tako si lahko izračunate, kdaj jih morate nazadnje saditi, da vam bodo zacvetele pred zmrzaljo. Če so pogosto izpostavljene močnemu vetru, jim omogočite oporo. Vsaj delno zaščito pred tem, da bi jih močen veter poškodoval, dosežete že s tem, da jih posadite nekoliko globlje v zemljo kot druge čebulnice. Zemlja naj bo ves čas rahlo vlažna.

Gladiole za šopek porežemo zgodaj zjutraj, ko temperatura zraka še ni previsoka, ali pa pozno zvečer, ko se že rahlo ohladi. V tem času so cvetovi namreč delno zaprti, kar pomeni, da je rastlina v mirovanju in temperaturna razlika med zunanjim in notranjim prostorom rastlini ne bo povzročila prevelikega šoka.