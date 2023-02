Zreče: GKN je družbeno odgovoren delodajalec

Zreško podjetje GKN je pred tem že imelo polni certifikat Družini prijazno podjetje, zdaj pa so se odločili narediti korak dalje. V Sloveniji so postali eni izmed zgolj 200 podjetij, ki certifikat ‘Družbeno odgovoren delodajalec’ že ima ali pa ga pridobiva. Celostno se naslavlja na področje družbene odgovornosti, s poudarkom na odnosu do zaposlenih.

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in z vsebinami kot so etično vodenje in raznolikost ter vključenost na delovnem mestu. Na takšen način se v podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. (E. N.)

