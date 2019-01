Geodetsko pisarno Slovenske Konjice so z Mestnega preselili na Stari trg

Geodetska pisarna Slovenske Konjice od včeraj deluje na novi lokaciji. Iz stavbe na Mestnem trgu, v kateri je tudi sodišče, so jo preselili na Stari trg 39 a. Gre za objekt, ki je v lasti Ministrstva za javno upravo (bolj znano kot prostori TO). Petim zaposlenim so na novo uredili pet pisarn, na voljo pa imajo še velik prostor za arhiv. Ob tem sporočajo, da njihovi kontakti in delovniki ostajajo nespremenjeni, nov je le naslov.

Foto: arhiv lokalnega časopisa NOVICE