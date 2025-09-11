Gasilska zveza Slovenska Bistrica praznuje 70 let

Gasilska zveza Slovenska Bistrica letos slavi častitljivo 70-letnico delovanja. Ob jubileju pripravljajo več dogodkov, s katerimi bodo obeležili bogato tradicijo gasilstva na Bistriškem.

Slavnostna akademija bo v petek, 12. septembra, ob 18. uri v Bistriškem gradu. V soboto, 13. septembra, se bo ob 15. uri začela gasilska parada. Le-ta bo trajala približno eno uro, potekala bo skozi mestno središče in se zaključila na parkirišču pred občino. Ob tej priložnosti bo del mestnih ulic zaprt za promet. Po paradi bo srečanje gasilcev s pogostitvijo. (Če bo deževalo, parade ne bo.)

Ob visokem jubileju bo izšel tudi bilten Gasilske zveze Slovenska Bistrica.