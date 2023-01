Gasilci na Bistriškem včeraj posredovali zaradi močnega vetra

Močan veter je včeraj popoldne na Bistriškem povzročil nekaj preglavic. Na Ptujski cesti na Pragerskem so domači gasilci namestili nekaj strešnikov, ki jih je veter odnesel s strehe stanovanjske hiše. Na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici je veter poškodoval pločevinasto kritino objekta, ki so jo gasilci ponovno pritrdili. Prav tako so na Trgu svobode odstranili strešno kritino, ki je padla na cestišče. V naselju Krasna v občini Poljčane pa so na stanovanjski hiši popravili vetrno oblogo in namestili nekaj strešnikov, ki jih je odkril veter.

Zvečer pa so klicali na pomoč tudi iz naselja Zgornja Bistrica. Zagorele so saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Zgornja Bistrica so počakali do izgoretja saj, pregledali okolico dimnika in očistili dimniško tuljavo.

