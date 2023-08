Gasilci iz širšega Celjskega pomagajo pri odpravljanju posledic poplav

Tudi gasilci z vseh koncev Štajerske pomagajo pri odpravljanju posledic poplav.

Na pomoč v Zgornjo Savinjsko dolino je odhitelo več kot 200 gasilcev iz 30 gasilskih društev širšega Celjskega, pripadniki gasilskih zvez Celje, Vojnik Dobrna, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Zreče Vitanje.

Včeraj je 210 gasilcev Celjskega vodil poveljnik PGD Zreče Marijan Jelenko, ki pravi, da so posledice poplav grozljive.

“Samo kredit mi je ostal, drugo je vse šlo …”

“Gasilci pomagamo občanom pri črpanju vode, odstranjevanju blata in naplavin, odstranjevanju uničene opreme iz hiš, pranju. Ponekod so bile hiše zalite vse do stropa, v njih je ogromno nanosov, posledice so res grozljive. Neki občan mi je rekel, da mu je ostal samo kredit, drugo je vse šlo …” je zjutraj za Radio Rogla in Novice opisal Marijan Jelenko, ki pričakuje, da bo odpravljanje posledic poplav trajalo še zelo dolgo.

Prebivalci poplavljenih območij so izčrpani, mnogi so doživeli veliko stisko, med njimi tudi gasilci, zato jim na terenu nudijo tudi psihosocialno pomoč.

Tudi danes je na terenu približno toliko gasilcev iz celjske regije kot včeraj. Pomagajo v Mozirju, Nazarju, Rečici ob Savinji, v Gornjem Gradu, Ljubnem. Jutri na pomoč v Zgornjo Savinjsko dolino pridejo pripadniki gasilskih društev iz drugih koncev Slovenije, da bodo omenjena društva s Celjskega nekoliko počila in očistila svojo opremo. Kasneje bodo pomagali po potrebah. (NK, Foto: gasilska društva)

