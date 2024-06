Futsal klub Dobovec: Sedem zadetkov za sedmi naslov državnih prvakov

V povsem polni Športni dvorani Rogaška Slatina je ekipa Dobovca v peti tekmi finala državnega prvenstva v futsalu povsem nadigrala nasprotnike iz Vrhnike in prišla do osvojitve sedmega naslova državnega prvaka.

Glede na potek letošnje finalne serije državnega prvenstva v futsalu – ekipi Dobovca in Silika sta zmagovali v gosteh, vse tekme so se končale s tesnim izidom, je bilo pričakovati, da bo tudi peta tekma podobno razburljiva. Toda Dobovčani so v zadnji tekmi prvenstva povsem nadigrali Vrhničani in še enkrat več dokazali, da so gospodarji futsal scene v Sloveniji. Ekipa Dobovca je tokrat igrala brez svojega trenerja Kujtima Morine, ki jih je zaradi kazni spremljal s tribune, s klopi je poveljeval pomočnik Rok Mordej.

Že od prve minute tekme je bilo vidno, da so igralci Silika precej manj samozavestni kot so bili na prejšnjih tekmah, Dobovčani pa so napadli od prvega sodniškega živžga, kar se jim je obrestovalo z vodstvom v 7. minuti, ko je zadel Patrik Pasariček. V 13. minuti sta oba igralca iz Južne Amerike pokazala svoje znanje in iz skoraj izgubljene žoge podvojila prednost svoje ekipe. V začetku drugega polčasa je Denis Kneževič povišal na 3:0, a so kmalu za tem gostje znižali, toda še v isti minuti (25.) je Pasariček z drugim zadetkom praktično odločil tekmo in boj za naslov prvaka ter dokazal, da ni zaman najboljši strelec prvenstva. V nadaljevanju tekme so sicer varovanci trenerja Mileta Simenunovića poskušali z vratarjem v polju, a se jim tokrat to ni obneslo, saj so Dobovčani ob silnem navdušenju na tribunah kar trikrat prestregli podaje in dosegli najvišjo zmago v finalnih serijah v zadnjih letih. Dobovec je tako osvojil svoj sedmi naslov, lahko pa jim pripišemo še enega, saj so bili leta 2020, ko se prvenstvo ni dokončalo, krepko prvi na lestvici. Prvič so bili prvaki leta 2015, od leta 2018 pa kraljujejo v slovenskem futsal, saj so letos osvojili tudi pokal. (J. S.)