Futsal: Celjanke državne prvakinje

Igralke ŽNK Celje so danes dokončale delo za sezono 2024/2025. Finalno serijo Ženske futsal lige so dobile s 3:1 v zmagah. Odločilno tretjo zmago za osvojitev sedmega naslova državnih prvakinj, petega zaporednega, so si varovanke Draga Adamiča priigrale v Pivki, kjer so ŠD Košana s 6:7 premagale po streljanju šestmetrovk – po rednem delu je bilo 2:2, Celjanke pa so dvakrat izenačile, na 1:1 Vanja Tanšek v 8. minuti, na 2:2 pa Tanja Vrabel v 35. minuti.

Za celjskimi igralkami je zgodovinska sezona, v kateri so se prvič veselile tudi zmage v pokalnem tekmovanju, ki so ga sicer izpeljali šele četrtič. Dvoja krona torej … (več v eni naslednjih številk Celjana). (Jure Mernik)

Foto ŽNK Celje