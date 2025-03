Futsal: Celjankam po šestih državnih naslovih še prva pokalna lovorika

Četrta izvedba ženskega futsal pokala je dale že tretje različne zmagovalke. Po ekipah KMN Slovenske gorice v sezoni 2021/2022 in Košani, ki je bila najboljša zadnjih dveh letih, je letos pokalna lovorika vendarle šla v roke zadnja leta najboljši slovenski ekipi – ŽNK Celje. Šestkratne državne prvakinje so v Podčetrtku v svojem tretjem pokalnem finalu ekipo ŽNK Vrhnika odpravile s 5:1. Za celjsko ekipo, ki jo v tej sezoni znova vodi trener Drago Adamič, je prve tri zadetke dosegla razigrana Sergeja Kos, zmago pa sta potrdili Vanja Tanšek in Tanja Vrabel. (Jure Mernik)

Foto Facebook, Futsal.si