Francoski rogljički

Potrebujemo:

50 dag moke (pol ostre, pol gladke)

8 dag sladkorja

kocka kvasa

žlička soli

2 dl mleka

3 žlice kisle smetane

2 žlici olja

1 jajce

250 g masla

Vse sestavine naj bodo ogrete na sobno temperaturo.

V malo mlačnega mleka raztopimo kvas in pomešamo z žličko sladkorja in žlico moke. Pustimo, da se kvas aktivira. Preostale sestavine (razen masla) pomešamo s kvasnim nastavkom in umesimo testo. Pokrijemo s prtičem in počakamo, da testo vzhaja. Razdelimo na pet delov in vsakega razvaljamo na dobro pomokani površini v krog velikosti krožnika. Namažemo jih z mehkim maslom in zlagamo drugega vrh drugega. Zadnjega ne pomažemo, ampak posipamo z moko. Zavijemo v folijo in postavimo vsaj za eno uro v hladilnik.

Hladno testo razdelimo na dva dela; en del vrnemo v hladilnik, iz drugega pa razvaljamo krog, debeline pol centimetra. Razrežemo ga na osmine. Rogljičke zvijemo od širšega dela trikotnika proti ožjemu. Polagamo na pekač, obložen s peki papirjem, in počakamo, da še enkrat vzhajajo, okoli 10 minut.

Pečemo na 200 stopinjah da rogljički dobijo zlato barvo.