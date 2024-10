Fotohiši Pelikan nagrada za trajnostno delovanje

Na slovesni podelitvi nagrad živa za najboljši slovanski muzej v Gabrovu v Bolgariji je Muzej novejše zgodovine Celje (MnZC) za Fotohišo Pelikan prejel posebno nagrado za trajnostni razvoj in ohranjanje dediščine. Muzej sta v Bolgariji zastopala direktor dr. Tonček Kregar in odgovorna konservatorka prenove Urška Todosovska Šmajdek.

Forum slovanskih kultur (FSK) je v Gabrovem v Bolgariji že desetič podelil nagrade živa najboljšim slovanskim muzejem. Na podelitvi je nagrado živa za najboljši slovanski muzej prejel Pokrajinski zgodovinski muzej Ruse v Bolgariji, nagrado živa za najboljši slovanski kulturni in naravni spomenik pa je dobil Blejski grad.

Podelili so tudi pet posebnih priznanj živa 2024. Fotohiša Pelikan, ki deluje pod okriljem Muzeja novejše zgodovine Celje, je priznanje prejela za trajnostno delovanje, Muzej sodobne umetnosti Črne gore v Podgorici za vodenje in učinkovitost ekipe ter Muzej Hercegovine v Trebinjah v Bosni in Hercegovini za pozornost do obiskovalcev in odprtost. Radomski vaški muzej na prostem v Radomu na Poljskem je priznanje prejel za ustvarjalnost, Muzej Johna Amosa Comeniusa v mestu Uhersky Brod na Češkem pa za pripovedništvo, so sporočili s FSK.

Nagrada je bila ustanovljena na pobudo Andreje Rihter, poimenovana je po slovanski boginji Živi, ki predstavlja načelo življenja, lepote, vitalnosti in plodnosti.