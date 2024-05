Odprtje Pelikanove hiše 1 od 5

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač, ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar so slovesno odprli nov muzejski in kulturni kompleks Fotohiša Pelikan v Razlagovi ulici 5.

Gre za izjemno pomembno kulturno in turistično pridobitev za Celje, ki sta ga s skupnim projektom uresničila Mestna občina Celje in Muzej novejše zgodovine Celje, obnovo pa je finančno podprlo tudi Ministrstvo za kulturo.