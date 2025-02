Fotografije, ki jih lahko »vidijo« tudi slepi

Prejšnji teden so v Galeriji Božena Fotohiše Pelikan odprli inkluzivno fotografsko razstavo NEVIDNI SVET.

Na njej je mogoče enajst fotografij svetovno znanih fotografov s pomočjo inovativne tehnologije začutiti skozi zvok, besede in dotik ter s tem doživeti prav posebno doživetje. Razstavljene fotografije si je namreč mogoče ogledati oz. jih začutiti s pomočjo reliefnih natisov, brajice in zvočnih opisov. Razstava bo na ogled do 18. 3., z vami pa delimo nekaj fotografij, ki so bile posnete na otvoritvi razstave. Našli smo jih kar na FB strani Muzeja novejše zgodovine Celje.

Projekt Nevidni svet želi ozaveščati javnost o izzivih, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni ter predstaviti možnosti, kako tehnologija odpira vrata v svet brez ovir. (MH)