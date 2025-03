Fižolova enolončnica

Sestavine za 4 osebe:

300 g suhega fižola

1 čebula

4 stroke česna

2 korenčka

2-3 stebla zelene

4 lovorjeve liste

žlička mlete sladke paprike

žlica paradižnikove mezge

malo olivnega olja

sol in poper

malo nasekljanega peteršilja

Priprava:

korak:

Jed bo najbolj okusna, če uporabimo suhi fižol, nekateri prisegajo na ‘sivčka’, nekateri na ‘putrjek’, vendar sorta niti ni pomembna. Fižol namočimo v vodo za vsaj osem ur, nato ga odcedimo in v sveži in obilno osoljeni vodi skuhamo do mehkega, kar traja približno uro. Lahko pa uporabimo tudi konzerviran fižol, v tem primeru, ga le speremo.

korak:

Na segretem olju zlato popražimo sesekljano čebulo, dodamo narezan korenček in stebelno zeleno, še malo popražimo, nato dodamo še sesekljan česen in pražimo še 30 sekund. Nato vmešamo papriko in paradižnikovo mezgo ter še malo popražimo in zalijemo, toliko, da je zelenjava pokrita z vodo, solimo, popramo in dodamo lovorjeve liste ter kuhamo kakšnih 20 minut.

korak:

Zelenjavi dodamo kuhan fižol in še nekaj fižolove vode, gostoto enolončnice lahko uravnavamo po okusu z dodajanjem vode v kateri se je kuhal fižol. Kuhamo še 10 minut, da se okusi povežejo, na koncu potresemo s sesekljanim peteršiljem.

To slastno enolončnico lahko postrežemo s kruhom, nekateri radi dodajo tudi žlico kisle smetane.