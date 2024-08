Festival Seviqc, kjer sodelujejo najuglednejši umetniki sveta, je danes sinonim za staro glasbo.

V dobrih štirih desetletjih si je ustvaril status visoko cenjene prireditve in požel priznanja umetnikov, strokovne kritike in ljubiteljev glasbe. Festival predstavlja glasbeno zapuščino od srednjega veka do začetka 20. stoletja in se dogaja zgolj v prostorih slovenske kulturne dediščine. Otvoritveni dogodek v Celju je bil v celjski stolnici sv. Danijela.