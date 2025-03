FESTIVAL LITERATURE SVETA: V Celje je prišel festival Fabula

Knežje mesto postaja novi dom največjega domačega mednarodnega literarnega festivala, Festivala Literature sveta – Fabula.

Festival bo potekal med 1. in 21. marcem, ekipa Beletrine pa bo v tesnem sodelovanju s koproducentom festivala, Osrednjo knjižnico Celje (OKC), v osrčju knežjega mesta ustvarila živahno kulturno središče, kjer bodo potekale literarne razprave, pogovori z avtorji, bogat spremljevalni program ter interaktivne instalacije. Dogodke bodo gostila različna prizorišča po Celju, tako za štirimi stenami kot na prostem.

S prihodom festivala v Celje organizatorji uresničujejo željo po decentralizaciji kulturnega dogajanja in širitvi festivala, s čimer knežje mesto postaja novo kulturno središče, prebivalci le-tega in okoličani pa bodo s tem dobili možnost sodelovanja pri vrhunskih mednarodnih literarnih dogodkih. K nam namreč v sklopu festivala prihajajo mednarodne literarne zvezde, kot so Sharon Dodua Otoo, britanska avtorica ganskega rodu in prejemnica nagrade Ingeborg Bachmann, pisateljica Yoko Tawada, znana po distopičnih romanih, mehiška avtorica Guadalupe Nettel, hrvaška pisateljica Dora Šustić ter italijansko-pakistanski avtor Saif ur Rehman Raja. Vsi osrednji gostje festivala bodo najprej nastopili v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, naslednji dan pa v ljubljanskem Cankarjevem domu, program bo namreč potekal tudi v Ljubljani in Mariboru.

Že od konca februarja pa so v celjski knjižnici na voljo tri inštalacije, ki bodo tam ostale tudi po zaključku festivala. Fabula fotelj je postavljen v pritličju knjižnice, v njem pa je brez slušalk, v izoliranem fotelju, mogoče prisluhniti avdio knjigam. Inštalacija Napiši svojo fabulo! je Besednico opremila z magnetno steno, na kateri lahko vsak iz posameznih besed utvarja svojo fabulo. Tretja inštalacija, Mestna poslušalnica Literature sveta, ki se nahaja v parku knjižnice, pa bo obiskovalcem vse leto ponujala priložnost, da prisluhnejo izbranim odlomkom del letošnjih Fabulinih avtorjev. (MH)