FESTIVAL LEPOPISJA Na Konjiškem že 20 let negujejo tradicijo pisanja z roko

Jubilejni 20. Festival lepopisja so včeraj sklenili z zaključno prireditvijo v Žički kartuziji.

Festival lepopisja, ki ga zadnja leta organizira TIC Slovenske Konjice, so včeraj popoldne sklenili s kulturnim programom, nagovori, zahvalami in odprtjem razstave izbranih rokopisov slovenskih osnovnošolcev.

Prisrčen program

Zbrane so nagovorili konjiški župan Darko Ratajc, vodja konjiškega TIC in koordinatorica Festivala Tjaša Kangler, kulturni program so sooblikovali šolarji iz Špitaliča in učenci konjiške Glasbene šole.

Avtorjem najlepših rokopisov so podelili nagrade, ob tej priložnosti so se zahvalili tudi vsem, ki so pomagali pri izvedbi dosedanjih festivalov. Družina Iršič je ob 30. obletnici podjetja Vivasana predstavnikom lokalne skupnosti podarila defibrilator in poskrbela za pogostitev. Manjkala ni niti jubilejna torta, ki jo je zbranim podaril Stanislav Kračun, začetnik Festivala lepopisja in pokrovitelj ‘zeliščnih’ nagrad, ki so jih prejeli šolarji.

Nagrajeni rokopisi

Tema letošnjega Festivala je bila »Žička kartuzija v verzih«, posvetili pa so jo 100-letnici rojstva slovenskega pesnika, pisatelja in častnega občana Slovenskih Konjic Ivana Minattija. Na razpis je prispelo rekordnih 158 lepopisov iz 13 slovenskih osnovnih šol. Strokovna komisija je izbrala po tri najboljša dela iz vsake triade.

Nagrajenci 20. Festivala lepopisja so:

I. TRIADA

LARS BRAČKO, 2. e. (1. mesto) – POŠ Tepanje

KIMI JURŠE IŽANEC, 3.r (2. mesto) – POŠ Špitalič

JAKOB MLAKAR, 2. r. (3. mesto) – POŠ Tepanje

II. TRIADA

ELA FICKO, 6. r. (1. mesto) – OŠ Miklavž na Dravskem polju

IVA LENART, 6. r. (2. mesto) – OŠ Pod goro Slovenske Konjice

EMA ZABUKOVŠEK, 6. r. (3. mesto) – OŠ Loče

III. TRIADA

MIA KITEK, 7. r (1. mesto) – OŠ Ob Dravinji

TINA KRIČAJ, 7. r (2. mesto) – OŠ Vitanje

EVA FIJAVŽ 9. r. (3. mesto) – OŠ Ob Dravinji

Daljša reportaža bo objavljena v lokalnem časopisu NOVICE.

(NK)