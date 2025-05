Fanta kocke

6 beljakov stepemo v sneg

6 rumenjakov stepemo s

6 žlic sladkorja

4 žlice moke

2 žlici kakava v prahu

1 dl olja

1 pecilni prašek

Na koncu dodamo še stepene beljake.

Zmes prelijemo v večji namaščen pekač. Pečemo okoli 12 do 15 minut na 180 stopinj. Pustimo, da se ohladi. Po ohlajenem biskvitu namažemo bel premaz.

Bel premaz:

250 g masla stepamo z

200 g sladkorja in

500 g svežega sira (ABC)

Rumen preliv:

800 ml Fante

2 vrečki praška za vanilijev puding

3 žlice sladkorja

Skuhamo kot puding. Od 800 ml Fante vzamemo nekaj tekočine, ko jo premešamo s praškom za puding in sladkorjem. Zakuhamo v toplo Fanto in prelijemo po belem nadevu. Počakajmo, da se strdi in ohladi. Narežemo na kocke in okrasimo s stepeno smetano.