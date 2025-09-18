Evropski teden mobilnosti v Slovenski Bistrici

V Slovenski Bistrici tudi letos med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti z vrsto dejavnosti za otroke, mlade in odrasle.

Otroci na poti v šolo sodelujejo v akcijah Peš bus in Bicivlak, kjer vsakodnevno pešačijo ali kolesarijo v šolo v spremstvu vodnikov. V občini ves september poteka tudi promocija trajnostne mobilnosti prek spletnih objav, lokalnega TV programa in časopisa.

Bogato dogajanje se obeta 19. septembra na parkirišču na Žolgarjevi pred trgovino Hervis, kjer bo potekal Hervisov turnir ulične košarke za osnovnošolske in članske ekipe. Spremljale ga bodo še predstavitve varnostne opreme za uporabnike enoslednih vozil na nožni in e-pogon, testne vožnje z električnim avtomobilom in nagradne igre.

V tednu mobilnosti se vrstijo tudi drugi dogodki: 12. septembra je potekal Sprehod po mestnem jedru Slovenske Bistrice. Več kot sto udeležencev je lokalni vodič popeljal skozi zgodovino in zgodbe mesta.

19. septembra med 18. in 20. uro bodo v prostorih kluba študentov pripravili dogodek za mlade. Program bo vključeval testno vožnjo z e-skirojem, mobilnostni kviz in ustvarjalni kotiček »Bistrica 2030«. 24. septembra ob 10. uri pa bo v prostorih Metulja dogodek o prometni varnosti in trajnostni mobilnosti. Predstavili bodo Celostno prometno strategijo občine in izvedli praktično vožnjo po mestu z inštruktorjem.

Posebna novost bo video vodič po kolesarskih poteh občine, ki bo premierno objavljen 22. septembra.