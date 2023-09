Evropski teden mobilnosti v Celju 1 od 5

Se tudi vam zdi, da je v mestih vse več električnih skirojev, koles ter drugih trajnostnih prevoznih sredstev in vse manj avtomobilov? Prav imate! Vsa mesta se namreč trudijo, da bi iz centra pregnala avtomobile, prostor pa pridobila trajnostnim prevoznim sredstvom. Prav ta teza je tudi središče letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki se je v Celju začel minuli teden.

Sobotno dopoldne, uvodni dan pestrega programskega dogajanja ETM v Celju, je na Prešernovi ulici zaznamoval poseben dogodek – Križišče mikromobilnosti, ki ga je Zavarovalnica Triglav pripravila v sodelovanju z Zavodom Vozim in Mestno občino Celje (MOC). Tam so se obiskovalci lahko preizkusili na poligonu v vožnji z (električnimi) skiroji, kolesi in podobno.

Sobotno dogajanje tudi drugod

V soboto se je v sklopu ETM v Celju dogajalo še marsikaj zanimivega. V atriju Celjskega mladinskega centra (MCC) se je zbralo 12 rekreativnih kolesarjev, ki so se podali na 50 km dolgo traso do Žičke Kartuzije. V Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) pa so pripravili voden ogled razstave Hermanov bonton z družinsko ustvarjalnico Zabavni semafor. Delavnica o bontonu v prometu bo potekala tudi ta petek, ko bo otroke obiskal še čisto pravi policist.

Dogodki v sklopu ETM se bodo v Celju nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, vse do petka 22. septembra. Med drugim bo danes, v sredo, 20. 9., potekal Dan varne trajnostne mobilnosti, kjer bodo mladi iskali rešitve za zmanjšanje uporabe avtomobila. V petek, 22. septembra, ob Dnevu brez avtomobila, pa se bodo na zaprti Prešernovi ulici predstavile številne celjske organizacije, ki bodo obiskovalce spodbujale h kakovostnemu preživljanju prostega časa.

Če vas zanima več o sobotnem dogajanju, skočite hitro po najnovejšega Celjana, ki vas od danes čaka na prodajnih mestih, z vami pa delimo nekaj fotografij, ki so nastale v soboto dopoldne. (MH)