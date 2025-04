Evropska nogometna evforija: CELJE : FIORENTINA

Grofi bodo v četrtfinalu UEFA Conference League gostili italijansko Fiorentino. Prve vstopnice za omenjeni nogometni spektakel so pošle v 24 urah, naposled pa je zeleno luč dobila še zahodna tribuna.

Najbrž ni nogometnega navdušenca v Sloveniji, kaj šele v Celju, ki ne bi spremljal uspeha celjskih nogometašev na evropskih zelenicah. NK Celje se bo v četrtfinalu UEFA Conference League pomeril z italijansko Fiorentino. Prva tekma bo 10. aprila ob 21. uri na Stadionu Z’dežele, povratna pa teden dni kasneje ob 18.45 na Artemio Franchi.

Da gre za evropsko nogometno evforijo v Celju, dokazuje rekordna prodaja vstopnic – v prvih 24 urah so pošle vse razpoložljive vstopnice. Po posredovanju kluba v dogovorih z Mestno občino Celje (MOC), Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in Evropsko nogometno zvezo (UEFO) so uspeli doseči dogovor za sprostitev zahodne tribune in tudi te vstopnice so navijači razgrabili v hipu.

Odprta tudi zahodna tribuna

Zahodna tribuna namreč ne ustreza zahtevam UEFE, ki pa je naposled ugodila željam Celjanov: »Obnova stadiona Z’dežele je primer dobre prakse sodelovanja športnega kolektiva, sponzorjev in države, tako je stadion zdaj primeren tudi za tekme po merilih UEFE. Ta je pri zahodni tribuni za tokratno tekmo popustila pri kriterijih in s tem omogočila ogled tekme dodatnim štiri tisoč navijačem,« je ponosen Matija Kovač, župan MOC. Tako si 10. aprila obetamo izjemno vzdušje na domači zelenici naših nogometašev, ki jim je uspel zgodovinski preboj med osem najboljših v konferenčni ligi. Več o tem pa preberite v aktualnem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.