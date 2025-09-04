EuroBasket: Slovenci v osmino finala s tremi zmagami in dvema porazoma

Slovenska košarkarska reprezentanca je skupinski del evropskega prvenstva končala s tremi zmagami in dvema porazoma. V Katovicah si je tretje mesto v skupini priigrala z zmago proti Izraelu (106:96). Zdaj jih čaka selitev v Rigo in v nedeljo tekma osmine finala proti Italiji.

Slovenske barve znova brani tudi Bistričan Klemen Prepelič, ki je z 10 doseženimi točkami na tekmo tretji najboljši strelec v slovenski reprezentanci. Daleč najboljši posameznik v slovenski izbrani vrsti je pričakovano Luka Dončić – najboljši strelec prvenstva (32,4 točke na tekmo) in drugi najboljši podajalec na prvenstvu (8,4 podaje na tekmo). (Jure Mernik)

Foto: FIBA

