EURO: Slovenci neporaženi iz skupine v osmino finala!

Slovenska nogometna pravljica na evropskem prvenstvu v Nemčiji bo dobila vsaj še četrto poglavje. Po treh remijih v skupinskem delu – najprej proti Danski (1:1) in Srbiji (1:1), danes pa še proti Angliji (0:0), so se namreč izbranci Matjaža Keka uvrstili v osmino finala. Za Slovenijo je to prva uvrstitev v izločilne boje na velikih tekmovanjih. Zdaj jo čaka Portugalska ali zmagovalka skupine E, v kateri so Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina.

Sicer pa slovenske barve na tokratnem evropskem prvenstvu branijo tudi član Nogometnega kluba Celje Žan Karničnik, Benjamin Verbič iz Vojnika in Konjičan Žan Vipotnik. (Jure Mernik)

Foto: Facebook NZS