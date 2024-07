EURO: loterija Portugalcem, Slovenci domov

Slovenske nogometne pravljice na evropskem prvenstvu v Nemčiji je konec. Slovensko reprezentanco so v osmini finala izločili favorizirani Portugalci. Odločitev je padla šele po streljanju enajstmetrovk, saj v rednem delu in podaljšku zadetkov ni bilo.

Slovenci – med njimi so bili tudi član Nogometnega kluba Celje Žan Karničnik, Benjamin Verbič iz Vojnika in Konjičan Žan Vipotnik, v Nemčiji sicer niso izgubili nobene tekme. Z remiji so končali vse tri tekme v skupinskem delu, neodločeno je bilo tudi po 120 minutah igre s Portugalci.

Slovenski nogometaši se bodo v torek zvečer navijačem za podporo zahvalili na Kongresnem trgu v Ljubljani. (Jure Mernik)

Foto: Facebook NZS