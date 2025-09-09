ETM 2025 v Savinjski regiji***

*** oglasno sporočilo

Evropski teden mobilnosti je vodilna kampanja Evropske komisije za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti v mestih. Spodbuja spremembo vedenja v korist aktivne mobilnosti, javnega prevoza ter drugih pametnih in čistih prometnih rešitev.

Glavni dogodek poteka vsako leto med 16. do 22. septembrom, vrhunec celotne kampanje je priljubljena akcija Dan brez avtomobila.

Tema 24. izvedbe Evropskega tedna mobilnosti je Mobilnost za vse!, ki je namenjena zagotavljanju dostopnosti do trajnostnega prevoza za vse skupine prebivalcev, ne glede na njihov dohodek, lokacijo, spol, starost ali sposobnosti.

Tudi letos je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM, kjer je bilo skupno na voljo 350.000 evrov. Na razpis se je prijavilo 72 občin, med katerimi jih je 52 prejelo podporo za izvedbo aktivnosti.

Med 31 občinami Savinjske regije bo aktivnosti v času ETM pripravilo kar 17 občin. Programe najdete na občinskih spletnih straneh ter na www.rra-savinjska.si.

Regijski center mobilnosti Savinjska, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Savinjska, v sodelovanju s knjižnicami Savinjske regije v okviru ETM organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado!, ki je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico.

Na povabilo RCM Savinjska so se odzvale Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica Velenje, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Knjižnica Laško, Knjižnica Šentjur, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Knjižnica Rogaška Slatina, Osrednja knjižnica Mozirje in Knjižnica Šmarje pri Jelšah s svojimi enotami, s čimer v kampanji sodeluje celotna Savinjska regija.

Kampanja poteka do 30. oktobra 2025. V tem obdobju obiščite knjižnico v svoji občini na trajnosten način – peš, s kolesom ali javnim prevozom. Za vsak obisk boste prejeli nalepko za kartonček Trajnostno v knjižnico po nagrado!, ki ga prejmete v vaši knjižnici, in ko jih zberete pet, lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za nagrade – vstopnice Tehnopark Celje, Stolp Kristal, Muzej premogovništva Slovenije, Zoo Land Slovenske Konjice ter Jamo Pekel v Šempetru. Pogoji sodelovanja in seznam nagrad so objavljeni na spletni strani www.rra-savinjska.si in na spletnih straneh knjižnic.

