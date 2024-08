EP U23: Tominc finalist, Ločnikar polfinalist

Poljski Krakow ta teden gosti evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Med mlajšimi člani (U23) sta v kajaku slovenske barve branila tudi Celjana Lan Tominc in Jan Ločnikar. V ekipni vožnji sta Slovenijo zastopala skupaj z Ulanom Valantom. Slovenci so z osmimi kazenskimi sekundami med 15 ekipami zasedli 7. mesto. Z ‘ničlo’ bi bili sicer evropski prvaki, tako pa so zmagali Britanci.

Med posamezniki je startalo 51 kajakašev. Celjana sta uspešno opravila s kvalifikacijami in se zanesljivo uvrstila v polfinale. Ločnikar je po večji napaki tam tudi obstal (30. mesto), Tominc pa se je v finale najboljših dvanajstih prebil z 9. rezultatom. V finalu je Tominc s kar tremi dotiki vratc (šest kazenskih sekund) končal na 8. mestu. Brez dotika bi še ujel bronasto medaljo. Novi evropski prvak je postal Ben Haylett iz Velike Britanije. (Jure Mernik)

Foto Facebook, Kajakaška zveza Slovenije