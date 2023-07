EP U23: Celjan Matic Ian Guček le 13 stotink od brona

Prvo ime slovenske atletske reprezentance na evropskem prvenstvu do 23 let v finskem kraju Espoo je bil Matic Ian Guček, član celjskega Kladivarja. Mladinski svetovni podprvak v teku na 400 metrov z ovirami se je zanesljivo uvrstil v današnji finale, kjer je s časom 49,70 osvojil nehvaležno 4. mesto. Tretjeuvrščeni Šved Oskar Edlund je bil 13 stotink sekunde hitrejši, tekel je osebni rekord. Za dvojno turško zmago pa sta poskrbela Ismail Nezir (49,19) in Berke Akcam (49,48).

Iz celjskega kluba je na Finskem nastopila tudi Hana Urankar, ki je v kvalifikacijah meta diska z rezultatom 49,53 metra zasedla 16. mesto. Za finale je bila prekratka za slab meter. (Jure Mernik)

Oglas