EP: Slovenci se iz Varne selijo v Rim, kjer se bodo borili za medalje

Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu ostajajo neporaženi. Varno, kjer so zabeležili sedem zmag zapuščajo in se selijo v Rim, kjer se bodo borili za eno od medalj.

Po petih zmagah v predtekmovanju so se Slovenci uvrstili v izločilne boje, kjer so v soboto v osmini finala po preobratu Turke premagali s 3:2 v nizih. Danes pa so odigrali še zadnjo tekmo v Varni in v četrtfinalu bili od Ukrajine boljši s 3:1 (17, 29, -21, 23). Polfinale jih čaka v četrtek, ko se bodo pomerili z zmagovalci dvoboja med Poljsko in Srbijo. Slovenijo zastopa tudi Bistričan Žiga Štern. (Jure Mernik)

Foto: CEV in OZS

1 od 10