Enostavni ratatuj

Sestavine za 6 oseb:

400 g paradižnikovega pireja

1 čebula

2 stroka česna

2 manjša jajčevca

2 čvrsta paradižnika

2 rumeni papriki

1 zelena bučka

sol in poper

mešanica provansalskih zelišč

olivno olje

malo svežega peteršilja ali bazilike

Priprava

korak:

Čebulo sesekljamo in česen na tanko narežemo. Na dno okroglega modela za peko razmažemo malo oljčnega olja, nato razporedimo paradižnikov pire, potresemo s čebulo, česnom, soljo in poprom ter premešamo.

korak:

Jajčevca, bučko, paradižnika in papriki očistimo in odrežemo konce ter jih z ostrim nožem narežemo na enakomerne tanke rezine. Naložimo jih v model od roba proti sredini, dokler ne napolnimo celotnega pekača. Rezine naj se med seboj delno prekrivajo. Zelenjavo po vrhu začinimo s soljo in provansalskimi zelišči ter velikodušno pokapljamo z oljčnim oljem.

korak:

Odrežemo ravno pravšnji kos papirja za peko in z njim pokrijemo zelenjavo. Postavimo v na 180oC ogreto pečico in pečemo približno 40 minut, da se zelenjava zmehča. Nato odstranimo peki papir in jo pečemo še odkrito približno 10 minut, da se zelenjava po vrhu zlato zapeče. Na koncu lahko jed za piko na i potresemo še z nasekljanim peteršiljem ali baziliko.

Ratatuille, kultna francoska jed, ki je idealna za poletne dni, navduši tako z okusom kot izgledom. Francozi si jo najraje privoščijo z bageto, nekaterim se prileže s kuskusom, lahko pa je tudi priloga mesnim jedem.