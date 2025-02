Eno od konjiških ambulant prevzel novi zdravnik Primož Plohl

Z delom v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice je začel novi zdravnik Primož Plohl, ki je bil zadnja štiri leta tudi specializant tega zavoda. Mladi domačin je prejšnji teden prevzel ambulanto družinske medicine, v kateri je doslej delal Urban Čuješ.

Čuješ je konjiški Zdravstveni dom zapustil konec leta 2024 oz. v njem ostaja le delno zaposlen in bo opravljal druge naloge v drugih ambulantah. »Pacienti zdravnika Urbana Čuješa si bodo lahko za svojega zdravnika izbrali Primoža Plohla. Izjavo o izbiri novega osebnega zdravnika bodo podpisali v ambulanti. Časa za to pa je dovolj, in sicer dve leti. Torej ni treba priti takoj v ambulanto, bodo pa vsi pacienti zdravnika Čuješa v kratkem prejeli obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z navodili, kako izbiro novega zdravnika tudi naredijo,« je pojasnil direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejan Verhovšek. Ambulanta, v kateri je prišlo do spremembe, je v novem prizidku zdravstvenega doma, njeni kontaktni podatki pa ostajajo enaki.