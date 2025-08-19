Energetsko bodo sanirali Vrtec Laško, enoto Rimske Toplice

Občina Laško je pred kratkim podpisala pogodbo o energetski sanaciji Vrtca Laško, enote Rimske Toplice.

Ta bo med drugim obsegala izolacijo fasade, strehe in stropa, vgradnjo toplotne črpalke ter zamenjavo razsvetljave in stavbnega pohištva. Vrednost investicije je 415.188 evrov z DDV. Dela, ki jih bo opravil na javnem razpisu izbrani ponudnik – podjetje AA GRADING, gradbeni inženiring iz Trbovelj, pa naj bi bila končana v petih mesecih.

Podžupan Enej Kirn je ob podpisu pogodbe poudaril: »Z energetsko sanacijo vrtca v Rimskih Toplicah bomo zagotovili sodobnejše, varčnejše in okolju prijaznejše pogoje za bivanje in delo naših najmlajših ter zaposlenih. To je naložba v prihodnost – tako otrok kot našega okolja.« (MH)