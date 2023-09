Endiviji ustrezajo krajši dnevi in hladnejše temperature.

Endivijo sejemo jo neposredno na gredo ali jo vzgojimo iz sadik. Ker uspešno kali v temi, jo lahko sejemo v posodo, ki jo pokrijemo, kar omogoča boljšo kaljivost zaradi enakomerne vlažnosti. Odkrijemo takoj, ko opazimo prvi kalček, kar je lahko že v dveh dneh, in takoj prestavimo na svetlo mesto. Ko so lepo razviti klični listi, rastline pikiramo v posamezne lončke. Če so se rastline pretegnile, jih pri pikiranju posadimo globlje, vse do kličnih listov. Korenin rastlin se ne dotikamo, ampak si pomagamo z leseno ali s plastično paličico. Pri presajanju sadik se ravnamo tudi po vremenu in presajamo pred dežjem ali takoj po njem. Zunanje večje liste odtrgamo, pustimo zgolj dva najmlajša lista, iz katerih bo rastlina rastla. Koreninski sistem bo lažje zagotovil vlago manjši količini listov, preden se sadika popolnoma ukorenini.

